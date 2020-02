Conte cambia l’Inter con il Ludogorets. Turnover in vista

Antonio Conte vuol far rifiatare i fedelissimi. Con il Ludogorets spazio a chi ha giocato meno.

Giovedì l’Inter si gioca un bel pezzo del suo futuro in Europa League. La squadra di Conte in Bulgaria sfiderà il Ludogorets per la gara di andata dei sedicesimi di finale.

Il mister dei nerazzurri starebbe pensando al turnover per dare modo ai fedelissimi di rifiatare un po’. In difesa probabile l’impiego di Ranocchia, D’Ambrosio e Godin con l’uruguaiano chiamato agli straordinari considerata l’influenza che tiene ai box Bastoni.

A centrocampo Eriksen dovrebbe partire dal primo minuto mentre Vecino e Borja Valero si giocano un posto accanto a Barella e Brozovic. Sugli esterni spazio a Moses e Biraghi.

In attacco Lukaku dovrebbe partire dalla panchina lanciando così Sanchez dal primo minuto insieme a Lautaro Martinez.