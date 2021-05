Inter, Conte: «Onoriamo lo Scudetto fino in fondo. I numeri parlano chiaro»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma: ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro

LE ULTIME GARE – «Abbiamo tre partite contro squadre importanti e vogliamo vincere per onorare fino in fondo lo Scudetto. La Roma è un’ottima squadra con un ottimo allenatore. Il nostro obiettivo è dare sempre il massimo in tutte le partite. Contro la Samp, i ragazzi hanno fatto davvero bene e hanno attuato bellissime giocate. Nonostante i cambi, la prestazione della squadra è stata ottima. E’ giusto onorare la vittoria nel migliore dei modi, la vittoria deve essere fissa nei nostri cervelli».

MIGLIOR DIFESA E SECONDO MIGLIOR ATTACCO – «I numeri dicono sempre qualcosa e testimoniano una crescita. I nostri sono positivi soprattutto nella seconda parte del campionato. Vogliamo fare bene anche domani. La Roma è un’ottima squadra che ha voglia di finire stagione nel migliore dei modi».