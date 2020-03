Conte è una macchina: l’Inter non si ferma in quarantena

L’Inter non si ferma nemmeno in isolamento: il tecnico Conte studia ogni partita giocata e trova nuove soluzioni

L’Inter continua a lavorare nonostante il periodo di isolamento. I calciatori svolgono esercizi fisici in casa, Antonio Conte analizza pregi e difetti della propria squadra rivedendo tutte le partite giocate in questa stagione.

Come se non bastasse, spazio a un approfondimento su Premier League e Bundesliga. In questo modo nascono nuove idee per l’Inter del futuro: Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni al centro del progetto, fiducia in Stefano Sensi e ricerca della collocazione giusta per Christian Eriksen.