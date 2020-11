Conte: «Eriksen? Faccio il bene dell’Inter non del giocatore. Vidal non si discute»

Antonio Conte ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport: queste le sue parole su alcuni giocatori dell’Inter

ERIKSEN – «Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter non per quello del singolo giocatore».

BASTONI – «Un tecnico deve avere una “visione”. Guardi un ragazzo e vedi quello che potrebbe diventare. E in Bastoni l’ho visto. Ma ora mica cominceremo a parlare dei singoli vero?».

VIDAL – «Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute».