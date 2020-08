Conte: «Gara importante, ma bisogna concretizzare di più» – VIDEO

Antonio Conte parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen che vale la semifinale di Europa League

Dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen, Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa. Le parole del tecnico.

«Sicuramente non è mai mancata la fiducia nella squadra, abbiamo lavorato tanto e penso che il risultato del lavoro si sia visto in campionato e ora in coppa. Penso che la squadra sia da elogiare perché abbiamo fatto una partita importante, sia in fase di non possesso perché abbiamo fatto sempre pressione sull’avversario evitando che facessero quello che piace loro ovvero palleggiare, sia in fase di possesso perché abbiamo studiato le situazioni per mettere in difficoltà il Bayer. Possiamo recriminare per non avere concretizzato di più, non abbiamo sofferto ma quando sei 2-1 e hai tante occasioni devi chiuderla. Ma sono contento».