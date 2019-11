Conte, la moglie smentisce la notizia delle minacce

Conte, la moglie dell’allenatore dell’Inter ha prontamente smentito la notizia circolata nella serata di ieri

La notizia di una lettera contente minacce e perfino un proiettile recapitata a casa di Antonio Conte ha fatto in pochissimo tempo il giro del web. Eppure sono già arrivate le prime smentite: la più autorevole sicuramente quella della moglie del tecnico dell’Inter Elisabetta Muscarello. Come riportato da Sportmediaset, sulla propria pagina Facebook ci ha tenuto a mettere in chiaro le cose con un messaggio.

«Per la cronaca, la storia del proiettile è una bufala. In Italia siamo messi proprio male sulla comunicazione, uno può alzarsi e inventare notizie senza pensare mai alle conseguenze».