Conte: «Pochissimo da rimproverare ai ragazzi, abbiamo dominato»

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio del San Paolo, che ha estromesso il club nerazzurro dalla finale di Coppa Italia.

MATCH – «Pochissimo da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo creato tanto, forse dovevamo essere più cattivi sotto porta ma Ospina è stato strepitoso. Dispiace per il gol subito, è stata una leggerezza che potevamo evitarci. Sono soddisfatto perchè questa è la strada che vogliamo e che abbiamo intrapreso. Questo è il calcio che vogliamo giocare, abbiamo dominato la partita in lungo e in largo. Il gol subito lascia l’amaro in bocca».

LUKAKU LAUTARO – «Io vedo il bicchiere mezzo pieno. Abbiamo creato tanto, è inevitabile che si può migliorare però ho davvero poco da rimproverare a livello di voglia e determinazione ai ragazzi. Abbiamo fatto le cose provate in allenamento, mi dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato di giocare la finale».

ERIKSEN – «Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione, non dimentichiamoci che il Napoli ha giocato una partita chiusa e basata sulle ripartenza. Nonostante questo atteggiamento da parte loro abbiamo creato molto. Eriksen sono molto soddisfatto, ci abbiamo lavorato tanto e ora si vedono i risultati. Le statistiche parlano di una squadra che ha dominato».

GOL SUBITO – «Quando battiamo il calcio d’angolo, le posizioni dei difensori sono giuste. Poi l’azione prosegue e perdiamo le posizioni. Peccato. Abbiamo step da fare ma questa è la strada, l’Inter oggi ha fatto un’ottima partita in tutte le fasi. Dominare il Napoli non è facile».