Conte raggiante: «Che coraggio la mia Inter!» – VIDEO

Antonio Conte festeggia dopo la vittoria della sua Inter sullo Shakhtar, che vale la finale di Europa League. Le sue parole

Una vittoria importantissima per l’Inter, che contro lo Shakthar ha dominato e ottenuto la finale di Europa League. Nel post gara, Antonio Conte è apparso raggiante: ecco le sue parole d’elogio al club.

«C’è grande soddisfazione, ci deve essere per me per vedere la squadra esprimersi a questi livelli e rendere una partita sulla carta molto difficile con una squadra con giocatori forti è una grande soddisfazione. Che deriva anche dal fatto che i ragazzi credono in quello che facciamo, in quello che stiamo proponendo. Oggi abbiamo fatto un calcio molto coraggioso, andando a prendere alto lo Shakhtar. Abbiamo fatto una partita molto importante. C’è soddisfazione anche perché i nostri tifosi dopo dieci anni hanno ritrovato l’Inter prima in semifinale poi in una finale di Europa League, è inevitabile che ci sia grande voglia di regalare una gioia a tutti, però sappiamo di affrontare un avversario che ha molta esperienza avendo vinto quattro volte il trofeo negli ultimi anni. Dobbiamo prepararci bene, come fatto con lo Shakhtar».