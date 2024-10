Convocati Atalanta, Champions League: la decisione di Gasperini su Hien e Kolasinac

Convocati Atalanta, la lista dei calciatori stilata da Gasperini per la sfida di domani alle 18.45 contro il Champions League contro il Celtic

Ecco la lista dei convocati Atalanta per la sfida di domani in Champions League contro il Celtic. Per l’occasione Gasperini recupera Hien e Kolasinac, dopo le parole di ieri in conferenza stampa. Ancora fuori gli infortunati Kossounou, Brescianini, Toloi, Scamacca e Scalvini. Di seguito l’elenco completo.

Portieri – Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi.

Difensori – Hien, Godfrey, Bellanova, Djimsiti, Ruggeri, Kolasinac, Palestra, Del Lungo, Zappacosta.

Centrocampisti – Pasalic, Ederson, De Roon, Samardzic, Manzoni, Vlahovic.

Attaccanti – Zaniolo, Lookman, De Ketelaere, Retegui.