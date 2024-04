Convocati Atalanta, la lista di Gasperini per Liverpool

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Liverpool. Le scelte per i Quarti di Finale d’Europa League

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in trasferta contro il Liverpool per i Quarti di Finale d’Europa League. Ad eccezione di Scalvini e Palomino (non presente nella lista UEFA), tutti quanti saranno presenti ad Anfield.