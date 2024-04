Convocati Atalanta, Kolasinac ci sarà contro il Verona?

Convocati Atalanta, la lista di Gasperini in vista della gara contro il Verona. Le scelte tra assenze, infortuni e squalifiche

L’Atalanta ha diramato la sua lista convocati in vista della gara in casa contro il Verona. Assenti per squalifica Zappacosta e De Roon, mentre per infortunio solo Giorgio Scalvini con Kolasinac recuperato.