Convocati Juve, emergenza per Motta: contro l’Aston Villa solo 14 giocatori di movimento

Convocati Juve, bianconeri in emergenza per la sfida di Champions League contro l’Aston Villa: 14 giocatori appena di movimento per Motta

Tramite i propri canali ufficiali, la Juve ha reso nota la lista dei convocati per il match di Champions League contro l’Aston Villa, in programma domani alle 21.00 al Villa Park. Fuori Douglas Luiz, Adzic e Nico Gonzalez, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, oltre ai lungodegenti Milik, Cabal e Bremer. Out anche McKennie e Vlahovic, che non ce la fanno a recuperare per la trasferta in terra inglese, mentre torna a disposizione Danilo dopo la squalifica contro il Lille.

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio

DIFENSORI: Gatti, Danilo, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Fagioli

ATTACCANTI: Conceiçao, Yildiz, Weah, Mbangul