Convocati Juve per il Milan: la lista completa di Thiago Motta per la sfida contro i rossoneri

Convocati Juve per il Milan: la lista completa e le scelte di Thiago Motta per la sfida contro i rossoneri a San Siro

Attraverso i canali ufficiali, la Juventus ha reso nota la lista dei convocati per il match contro il Milan, che si giocherà domani sera alle ore 18:00 a San Siro. Confermate le assenze di Nico Gonzalez, Douglas Luiz ed Adzic oltre ai lungodegenti Milik e Bremer, ai quali si è aggiunto per ultimo anche Cabal. Fuori dai convocati anche Dusan Vlahovic a causa del problema muscolare subito con la Nazionale serba

📜 La lista dei convocati da mister Thiago Motta per la gara di domani ✍🏻 #MilanJuve



👊🏻 Powered by Azimut pic.twitter.com/CNhII9n433 — JuventusFC (@juventusfc) November 22, 2024

QUOTE MILAN JUVENTUS – Il big match di San Siro si presenta, secondo i bookies, come una partita aperta a qualsiasi tipo di risultato. Ecco perché potrebbe essere interessante puntare sull’opzione Multigol 1-6(ovvero che nella partita verranno messi a segno da 1 a 6 gol complessivi) per una maggiore probabilità di vincita. Questo tipo di giocata viene infatti quotata da Planetwin356 a 9.00 grazie a una super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti e valida solo tramite link, invece che a 1.01. Per Goldbet il Multigol 1-5 vale 1.07, stessa quota di Lottomatica.