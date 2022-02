Juventus Torino, i convocati di Allegri per il derby della Mole

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Juventus per il Torino: il club bianconero ha reso nota la lista di Allegri. Confermate le assenze di Bonucci e Bernardeschi

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di questa sera contro il Torino. Il derby della Mole in anticipo il venerdì che non vedrà Bonucci e Bernardeschi tra i protagonisti.

Poche novità per il resto dei convocati, dove è presente anche Aké come nelle ultime settimane.