Convocati Parma, si rivede Valeri: le scelte di Pecchia

Convocati Parma, le scelte di Fabio Pecchia, tecnico dei ducali, in vista della sfida di questa sera contro il Cagliari

Fabio Pecchia ha reso nota la lista dei convocati Parma per la partita di questa sera con il Cagliari. Per la partita il tecnico recupera Valeri e Charpentier, mentre non sarà della partita Circati dopo il brutto infortunio al crociato. Di seguito la lista completa.

PORTIERI: 1 Chichizola, 40 Corvi, 31 Suzuki.

DIFENSORI: 4 Balogh, 26 Coulibaly, 15 Delprato, 77 Di Chiara, 46 Leoni, 3 Osorio, 5 Valenti, 14 Valeri.

CENTROCAMPISTI: 10 Bernabé, 23 Camara, 20 Hainaut, 27 Hernani, 16 Keita, 19 Sohm.

ATTACCANTI: 11 Almqvist, 13 Bonny, 9 Charpentier, 61 Haj, 98 Man, 28 Mihăilă.