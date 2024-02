Convocati Roma, le scelte di De Rossi: c’è un’assenza illustre

Diramata la lista dei convocati di Daniele De Rossi in vista del Frosinone. La gara è in programma domenica alle 18:00

La Roma torna in Italia dopo la trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. La sfida d’andata dei play-off di Europa League, terminata 1-1 al De Kuip, ha messo in una buona condizione la squadra giallorossa in ottica qualificazione. Prima del ritorno però c’è da affrontare la trasferta di Frosinone. Di seguito i convocati di De Rossi con N’dicka out, tornato da poco trionfante dalla Coppa d’Africa.

Portieri: Rui Patricio, Boer, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Celik, Mancini, Spinazzola, Angelino.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Paredes, Sanches, Aouar, Kristensen, Bove, Zalewski.

Attaccanti: Baldanzi, Azmoun, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.