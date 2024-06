Olimpiadi, i convocati della Spagna: niente Yamal e Pedri, c’è Bernabé

I convocati della Spagna per i giochi olimpici di Parigi 2024: le scelte del Ct Santiago Denia: c’è anche uno dalla Serie A

La Spagna ha reso nota la lista dei convocati per le Olimpiadi di Parigi. Il Ct Santiago Denia non ha portato Lamine Yamal e Pedri, ormai stabili con la nazionale maggiore, ma potrà contare sul gran talento di giocatori come Cubarsì e Fermin del Barcellona in difesa e attacco. A centrocampo c’è anche Bernabé del Parma. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Arnau Tenas (PSG). Joan García (Espanyol) e Alejandro Iturbe (Atlético)

Difensori: Juanlu Sánchez (Siviglia), Marc Pubill (Almería) Eric García (Barcellona), Pau Cubarsí (Barcellona), Jon Pacheco (Real Sociedad), Mosquera (Valencia), Miguel Gutiérrez (Girona) e Miranda (Betis).

Centrocampisti: Aimar Oroz (Osasuna), Turrientes (Real Sociedad), Álex Baena (Villarreal) e Bernabé (Parma), Pablo Barrios (Atlético)

Attaccanti: Fermín (Barcellona), Sergio Gómez (Manchester City), Abel Ruiz (Sporting Braga) Samu Omorodion (Atlético) e Camello (Rayo) e Diego López (Valencia)