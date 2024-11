Convocati Atalanta, la lista completa di Gasperini contro lo Young Boys. Quattro gli assenti

Convocati Atalanta, la lista completa di Gian Piero Gasperini in vista del match contro lo Young Boys tra recuperi e infortuni

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Young Boys-Atalanta, partita della 5ª giornata della Champions League in programma martedì 26 novembre alle ore 21 allo Stadion Wankdorf di Berna.

Recuperati Kolasinac, Djimsiti. Convocato anche Bellanova (nulla di grave per lui). Assenti Zappacosta, Ederson, Scamacca e Scalvini: non convocato in ordine di opportunità, visto e considerato che si giocherà su un campo sintetico e che il calciatore è reduce da un lungo periodo di inattività.

LA LISTA COMPLETA

– Bellanova Raoul (16)

– Brescianini Marco (44)

– Carnesecchi Marco (29)

– Cuadrado Juan (7)

– De Ketelaere Charles (17)

– de Roon Marten (15)

– Djimsiti Berat (19)

– Godfrey Ben (5)

– Hien Isak (4)

– Kolašinac Sead (23)

– Kossounou Odilon (3)

– Lookman Ademola (11)

– Manzoni Alberto (46)

– Palestra Marco (27)

– Pašalić Mario (8)

– Retegui Mateo (32)

– Rossi Francesco (31)

– Ruggeri Matteo (22)

– Rui Patrício (28)

– Samardžić Lazar (24)

– Toloi Rafael (2)

– Zaniolo Nicolò (10)