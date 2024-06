Copa America, insulti razzisti a Balogun dopo USA-Panama: «I tuoi genitori sono delle scimmie»

Gli Stati Uniti, dopo la sconfitta contro Panama in Copa America, hanno denunciato denunciato gli insulti razzisti ricevuti da alcuni giocatori sui social, in particolare Tim Weah, che ha provveduto a passare alle vie legali, e Folarin Balogun, che ha mostrato i dm ricevuti da un tifoso che gli ha prima inviato delle emoji raffiguranti scimmie e banane, e poi ha associato i genitori a delle scimmie. Di seguito il comunicato della federazione.

Folarin Balogun shares on IG some of the racist DMs he’s received following the USMNT loss to Panama.



Disgusting. pic.twitter.com/F1U7RKnJEe — USMNT Only (@usmntonly) June 28, 2024

«La Federcalcio americana è stata informata di alcuni commenti razzisti diretti nei confronti di alcuni membri della nostra nazionale dopo il match di stasera. Non c’è assolutamente posto nel gioco del calcio per questi comportamenti di odio e discriminazione. Questa azioni non sono accettabili perché sono contrarie ai valori di rispetto e inclusione che supportiamo come organizzazione. US Soccer condanna fermamente il razzismo in tutte le sue forme e continuerà a supportare i suoi giocatori».