Copa del Rey: Atletico Madrid, c’è un problema Griezmann. L’ex Toro Berenguer sconfigge Simeone

L’Atletico Madrid cade in casa in Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao: il gol dell’ex Toro Berenguer regala il successo agli ospiti

Dopo lo 0-0 nella prima semifinale d’andata di Copa del Rey tra Maiorca e Real Sociedad, gara nella quale è successo molto poco, ieri c’erano aspettative ben più corpose nel secondo incontro. Al Wanda Metropolitano, l’andata di Atletico Madrid-Athletic Bilbao è terminata 1-0 a favore degli ospiti.

Oggi i quotidiani spagnoli hanno in prima pagina la foto dell’esultanza rabbiosa dell’ex giocatore del Torino Alejandro Berenguer: è stato lui, al venticinquesimo del primo tempo, a decidere l’incontro dagli 11 metri. Un’esecuzione impeccabile, collo destro a spiazzare Oblak, per un calcio di rigore accordato per un intervento scomposto di Reinildo, che ha provato a sottrarre il pallone a Prados appena dentro l’area con un tackle davvero esagerato. Non è bastato l’assalto nella ripresa agli uomini di Simeone per equilibrare la situazione. I numeri parlano di un 68% di possesso palla e della produzione di 20 conclusioni, solo 5 delle quali indirizzate verso la porta di Agirrezabala non sono baste. E a tal proposito, oggi AS sottolinea la difficoltà di uno dei componenti dell’attacco dei colchoneros, Antoine Griezmann, una notizia che in prospettiva Champions può far felice Simone Inzaghi, visto che l’Inter lo affronterà.

Il quotidiano AS offre questa analisi: «Il giocatore dell’Atletico sembra un po’ stanco e gli manca la freschezza che ha avuto finora sotto porta. E non è una buona notizia per la squadra di Simeone, che affronta la parte importante della stagione e ha bisogno del giocatore più decisivo della rosa. Griezmann è il secondo giocatore di movimento con più minuti in questa stagione dell’Atletico 2023-24. Solo Witsel ha giocato più minuti del francese. Il belga ha giocato 2.768 minuti e Griezmann sei in meno. Al primo posto c’è Oblak, con 3.120. Accanto a loro c’è Hermoso, vicino ai numeri di Witsel e Griezmann. Il difensore ha giocato 2.676 minuti e l’emergere di Reinildo gli ha permesso di riposarsi. Cosa che non accade con Griezmann, che finora ha giocato tutte le partite».

Non che il bilancio complessivo sia negativo, ma quel che preoccupa è l’ultimo periodo: «Nelle 34 partite che ha giocato ha segnato 18 gol in tutte le competizioni: 11 nella Liga, uno in Coppa, uno nella Supercoppa spagnola e cinque in Champions League. Ma l’attaccante, capocannoniere della storia dell’Atlético, con 175 reti, non segna in campionato dallo scorso 19 dicembre, quando segnò due reti contro il Getafe, reti, d’altronde, che non aiutarono l’Atlético a vincere. E non ha più segnato nelle sei partite di campionato seguenti: Siviglia, Girona, Granada, Valencia, Rayo Vallecano e Real Madrid».