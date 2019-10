Copa Libertadores, Boca Juniors-River Plate: Millonarios battuti ma in finale

Il River Plate è la prima finalista della Copa Libertadores. Il Boca si impone 1-0 nella semifinale di ritorno, ma non basta

Il Superclasico sorride al Boca Juniors (che si impone sugli storici rivali del River Plate per 1-0 con gol di Hurtado) ma in finale di Copa Libertadores ci va il River Plate. I Millonarios, infatti, forti del 2-0 dell’andata sono la prima squadra a staccare il pass per la finale.

Si chiude quindi in semifinale, il sogno di Daniele De Rossi di trionfare in Copa Libertadores. Per l’ex capitano della Roma, reduce da un infortunio muscolare e tornato a disposizione proprio per il Superclasico, 90’ in panchina e un boccone amaro da mandare giù.