Rio, l’incredibile festa dei tifosi del Flamengo per la Copa Libertadores – VIDEO

Scene di delirio in un bagno di folla collettivo: il Flamengo ha festeggiato insieme ai suoi tifosi a Rio de Janeiro la vittoria della Copa Libertadores

Una folla oceanica per le strade di Rio de Janeiro. Il Flamengo ha riportato la Copa Libertadores in bacheca dopo 38 anni dall’ultima volta e decine di migliaia di persone si sono radunate per le strade della città brasiliana per festeggiare.

Un autentico fiume in piena di tifosi che hanno “scortato” il pullman scoperto della squadra rossonera che sfilava festante per Rio con Gabigol assoluto protagonista.