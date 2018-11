Copa Libertadores, l’Inter su Twitter: «Un saluto agli amici del Boca, per un partitazo»

Questa sera al Monumental di Buenos Aires andrà in scena il ritorno della Copa Libertadores 2018. L’Inter lancia un messaggio attraverso il proprio account Twitter

L’Inter e gli argentini hanno sempre avuto un rapporto speciale. In questo ultimo ventennio, in particolare, hanno calcato l’erbetta di Appiano Gentile così tanti argentini da perdere il conto: da Passarella e Diaz, agli albiceleste del triplete come Cambiasso, Milito, Samuel e Zanetti, fino ai recenti Icardi e Lautaro Martinez.

Un sentimento d’affetto, quello verso gli argentini, che l’Inter porta sempre nel cuore. Tanto che la società nerazzurra, in occasione della finale di ritorno della Copa Libertadores di questa sera tra River Plate e Boca Junior, condiviso un messaggio di saluto agli amici del Boca Junior, attraverso il suo account Twitter:«Grandi giocatori hanno vestito la maglia sia del Boca Juniors che dell’Inter. In una giornata così speciale, mandiamo un saluto ai nostri amici del Boca affinché possano disputare un Partitazo!»