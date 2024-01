Coppa d’Africa: tutti i calciatori convocati della Serie A

Coppa d’Africa: il 13 gennaio inizia la competizione: ecco tutti i calciatori che arriveranno dalla Serie A

Mancano 11 giorni all’inizio della Coppa d’Africa in Costa d’Avorio. Un torneo che ad ogni edizione costringe le squadre di club a far fronte alle numerose defezioni dei calciatori africani nel mese di gennaio. In Serie A solo 5 squadre – Genoa, Inter, Juve, Lazio e Verona – sono esenti dal pagare questo dazio, mentre molte altre dovranno fare i conti con alcune partenze difficili da rimpiazzare. Di seguito tutti i convocati squadra per squadra.

ATALANTA: Lookman (Nigeria), Touré (Mali)

BOLOGNA: El Azzouzi (Marocco)

CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola)

EMPOLI: Ebuhei (Nigeria), Maleh (Marocco)

FIORENTINA: Kouamé (Costa d’Avorio)

FROSINONE: Cheddira (Marocco)

GENOA: nessuno

INTER: nessuno

JUVENTUS: nessuno

LAZIO: nessuno

LECCE: Rafia (Tunisia), Banda (Zambia), Touba (Algeria)

MILAN: Bennacer (Algeria), Chukwueze (Nigeria)

MONZA: Machin (Guinea Equatoriale)

NAPOLI: Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun)

ROMA: Ndicka (Costa d’Avorio), Aouar (Algeria)

SALERNITANA: Coulibaly (Mali), Dia (Senegal), Cabral (Capo Verde)

SASSUOLO: Obiang (Guinea Equatoriale)

TORINO: Seck (Senegal)

UDINESE:Masina (Marocco), Kamara (Costa d’Avorio)

VERONA: nessuno