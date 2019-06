Coppa America, tocca all’Argentina. In palio la supersfida col Brasile

Coppa America, stasera tocca all’Argentina. Messi e compagni chiamati alla sfida del Venezuale: in palio la semi contro il Brasile

La Coppa America entra nella sua fase clou. Il Brasile ha, a fatica, superato il Paraguay ai rigori garantendosi l’accesso alla semifinale della competizione. Adesso in maniera interessata guarderà la partita di questa sera dell’Argentina. L’Albiceleste dovrà far fronte all’insidioso Venezuela, outsider di questa edizione. E, sopratutto, lotterà contro i propri fantasmi.

Il successo in Coppa America non arriva addirittura da 26 anni. Era il 1993, e Leo Messi era un bimbo di appena sei anni. Adesso il peso è tutto sulle sue spalle, ed è chiamato una volta per tutta a trascinare la selezione. Innanzitutto per dar vita al Superclasico contro il Brasile, ma sopratutto per sognare in grande. Dopo la qualificazione ottenuta per un soffio, Scaloni adesso ha tutto da perdere. Dovrà essere bravo a lavorare in maniera adatta sulla testa dei giocatori.