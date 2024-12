Coppa di Germania, Bayern Monaco eliminato: prima espulsione per Neuer dopo 866 partite

Coppa di Germania: il Bayern Monaco eliminato per la quinta volta consecutiva: decisivo il rosso a Manuel Neuer contro il Bayer Leverkusen

Il Bayern Monaco esce dalla Coppa di Germania: per il quinto anno consecutivo i bavaresi non arrivano alla finale di Berlino. La squadra allenata da Kompany ha perso nel secondo turno contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen. Decisiva per la partita l’espulsione di Manuel Neuer, la prima dopo 866 partite, arrivata al 17′ per un uscita a vuoto su Frimpong che ha lasciato la squadra – già priva di Kane per infortunio – in dieci uomini. Alla fine nella ripresa segna Tella per l’1-0. A fine partita il portiere dei bavaresi ha commentato la sconfitta e l’espulsione.

PAROLE – «L’episodio è stato ovviamente fondamentale nella partita, fa male e mi dispiace. L’ho visto arrivare e volevo risolvere la situazione andando in avanti. Non ho toccato la palla, l’arbitro ha deciso di fischiare e darmi un cartellino rosso. Ho chiesto scusa a tutti in campo».