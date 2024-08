Coppa Italia, Carrarese-Catania 2-1: affronterà il Cagliari ai 32esimi

Primo atto della Coppa Italia: la Carrarese batte il Catania e passa ai trentaduesimi di finale, dove troverà il Cagliari

Primo atto della Coppa Italia tra Carrarese e Catania. Partita molto combattuta che ha visto la vittoria finale dei toscani per 2-1, con le reti di Cherubini e Cerri, mentre per i siciliani il gol del momentaneo 1-1 lo firma Popovic.

La squadra si è appena intascata il ticket per il prossimo match di Coppa Italia contro il Cagliari, sfida valevole per i trentaduesimi di finale. Riusciranno i rossoblù a superare la Carrarese per andare poi a sedicesimi? C’è molta fiducia nel progetto di Nicola, aspettiamo il giorno per saperlo.