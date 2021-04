Coppa Italia femminile: sarà Milan-Roma la finale, out Inter e Juventus

Coppa Italia femminile: vincono Milan e Roma rispettivamente contro Inter e Juventus. Venerdì 30 maggio la finale

Sarà Milan-Roma la finale di Coppa Italia femminile che si giocherà il 30 maggio (luogo ancora da definire). Il Diavolo di Maurizio Ganz ha battuto l’Inter di Attilio Sorbi 4-2, rimontando lo svantaggio dell’andata. Decisive Boquete e Dowie (doppietta per entrambe). Inutili i gol di Marinelli (quinto alle rossonere in carriera) e Moller (secondo in due derby).

La Lupa di Betty Bavagnoli è riuscita a resistere all’assalto della Juventus, sconfitta a Trigoria all’andata 2-1. A Vinovo finisce 3-2 per le bianconere. Thomas e Lazaro regalano la finale, (due gol in quattro minuti tra il 77′ e l’81), rimontando il gol di Pedersen nel primo tempo. Inutile la reazione con Girelli e Gama allo scadere.