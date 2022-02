Inter, Marotta: «Squalifiche? Analizzeremo il referto, ma non devono essere un alibi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida contro la Roma. Le sue parole

SQUALIFICHE – «Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti. Non devono comunque essere un alibi».

SCUDETTO – «Juventus in corsa per lo scudetto? Intanto ci sono ancora 45 punti a disposizione, c’è tempo perché la classifica possa subire un cambiamento. La forza della Juve c’è, è un po’ in ritardo ma sappiamo che fa parte di quelle squadre che lottano per risultati importanti».