Coppa Italia, semifinale di ritorno al Gewiss Stadium tra Napoli e Atalanta. Le probabili formazioni: le scelte di Gasperini e Gattuso

Questa sera al Gewiss Stadium andrà in scena la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli. Duello apertissimo tra le due formazioni dopo lo 0-0 dell’andata per contendersi il ruolo di finalista contro la Juventus.

ATALANTA – Gasperini non avrà a disposizione Hateboer, problema al piede sinistro, mentre è in forse Maehle (comunque convocato). 3-4-1-2 classico dunque per la Dea con Toloi, Palomino e Djimsiti a comporre il terzetto difensivo; centrocampo con De Roon e Freuler a fare da filtro alla fantasia di Pessina e Ilicic in appoggio a Duvan Zapata.

NAPOLI – La presenza di Victor Osimhen da titolare 94 giorni dopo l’ultima volta è una possibilità sempre più concreta. Il nigeriano tornerà dunque dal primo minuto affiancato da Lozano e Insigne nel 4-3-3 di Gattuso che ritroverà a centrocampo anche Bakayoko insoeme ad Elmas e Zielinski. La vera emergenza per i partenopei è però in difesa dove gli indisponibili Koulibaly e Manolas saranno sostituiti dalle scelte obbligate Maksimovic e Rrahmani.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Caldara, Ghislandi, Kovalenko, Ruggeri, Pasalic, Miranchuk, Malinovskyi, Lammers, Muriel. Allenatore: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Costanzo, Rui, Zedadka, Demme, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Petagna, Cioffi. Allenatore: Gattuso