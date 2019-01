Pioli entusiasta: «Grande iniezione di fiducia. Muriel ha talento»

Stefano Pioli contento della sua Fiorentina: viola corsari all’Olimpico contro il Torino per 0-2, ecco le parole del tecnico gigliato

Torino-Fiorentina 0-2, viola ai quarti di finale di Coppa Italia. Grande gioia per il tecnico Stefano Pioli, ecco le sue parole a Rai Sport: «Chiesa è stato importante, ma grazie a una prestazione fatta di tenacia contro un avversario forte. Era difficile manovrare bene, avevo detto che la partita sarebbe potuta essere decisa da un pallone».

Continua il tecnico, parlando di Muriel: «E’ stata una partita non facile, come per tutti gli attaccanti: lui ha talento e sta bene, credo che possiamo sperimentare tante situazioni a livello offensivo. Simeone è entrato molto bene, bisogna farsi trovare pronti». Sui prossimi obiettivi: «Bisogna migliorare il girone di andata, il campionato è molto equilibrato e il Torino è davanti a noi di un punto. Abbiamo le possibilità di fare un gran girone di ritorno, stiamo lavorando bene e il risultato di oggi è il giusto premio del nostro sacrificio e della nostra umiltà».