Cordaz festeggia il rinnovo: «Legato a vita al Crotone»

Alex Cordaz, portiere del Crotone, ha commentato la firma sul rinnovo del contratto con il club calabrese.

RINNOVO – «Mi sono legato a vita e per me è stato un immenso piacere. Era solo una formalità. Ho tanti ricordi belli, dalle promozioni alla salvezza. Il momento più difficile è stato il secondo anno di B dove eravamo in difficoltà pur essendo partiti per vincere il campionato».

CROTONE – «È un rapporto speciale con il presidente e la società. Con mia moglie abbiamo deciso di restare qui. Vogliamo adesso continuare questo percorso».

SALVEZZA – «Dico sempre che il bello deve ancora arrivare, la situazione è difficile ma abbiamo tutte le carte in regola per crederci ed essere fiduciosi».

GENOA – «Sarà una partita fondamentale per noi, potrebbe tracciare la rincorsa alla zona salvezza. Dobbiamo arrivarci con la carica giusta, senza aver paura di non essere pronti. Faremo una grande prova, ne sono convinto».