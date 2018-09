Coreografia Roma-Lazio, lo spettacolo della curva giallorossa per il derby della Capitale: ecco la foto dall’Olimpico

Coreografia Roma-Lazio: si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico il derby della Capitale valido per la settima giornata di Serie A ed è spettacolo nelle due curve. La prima delle due gare più attese della stagione arriva in un momento particolare per entrambe: i giallorossi cercano riscatto dopo un avvio di stagione disastroso, mentre i biancocelesti cercano continuità dopo quattro vittorie di fila.

E l’Olimpico è brulicante, con i sostenitori della Lupa accorsi in massa allo stadio per manifestare vicinanza alla formazione di Eusebio Di Francesco. Bandiere al vento con tanto di striscione d’appartenenza: «Giallorossa al ciel s’innalza… è lei che fa la storia!!!». Ecco la foto: