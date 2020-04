Coronavirus, ecco il piano della Serie A per ridurre al minimo il rischio contagio

La Serie A starebbe pensando a quattro step da eseguire per ridurre al minimo il rischio contagio quando riprenderà la stagione

Sky Sport riporta che sono stati individuati quattro step in Serie A per minimizzare i rischi di contagio da Coronavirus al momento della ripresa del campionato. Un protocollo, presentato domani nella riunione dal presidente della FIGC Gabriele Gravina, che seguirà quattro tappe obbligatorie.

Ci sarà una preconvocazione per far rientrare in Italia i vari giocatori sparsi nel mondo, seguita dal raduno con i tamponi da effettuare a staff e calciatori. Successivamente verrà individuato il gruppo squadra, dato che non tutti potranno restare in ritiro, e infine l’allenamento vero e proprio.