Correa: «Lazio da scudetto? Se ci pensiamo facciamo una c*****a»

Joaquin Correa non vuole ancor sentire parlare di scudetto: «La Lazio deve ragionare una gara alla volta»

Joaquin Correa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Lazio contro il Bologna all’Olimpico. Queste le parole del talento biancoceleste.

VITTORIA – «E’ una giornata emozionante, la gente è entusiasta di stare con noi. Si sentono solo applausi, vogliamo continuare così. Scudetto? Ancora non possiamo parlare di Scudetto. La nostra forza è pensare partita per partita. Penso che se pensiamo ad altro facciamo una cagata».

GRUPPO – «Sono stato fermo quasi due mesi, ora per fortuna mi sento bene. Ho abbracciato Caicedo che per me è come un fratello, così come Ciro. Giochiamo l’uno per l’altro, come una famiglia».