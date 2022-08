Corvino, Rugani: «Non possiamo permettercelo al Lecce»

Il ds del Lecce, Pantaleo Corvino, smentisce l’interesse per Rugani: «Se uno è un difensore da Lecce deve avere un ingaggio da Lecce»

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha smentito l’interesse per Daniele Rugani. Di seguito le sue parole in conferenza stampa.

DICHIARAZIONI – «È chiaro che uno può leggere che Rugani sia libero e pensare di arrivarci, ma io non posso arrivare ad un elemento che prende 5 milioni lordi. Con Stefano valutiamo certe dinamiche, tutti cercano difensori e noi vogliamo dare un senso a tutto. Se uno è un difensore da Lecce deve avere un ingaggio da Lecce. Se uno deve essere titolare non possiamo prenderlo solo per il gusto di dire che abbiamo preso un difensore. Piuttosto non lo prendiamo, preferiamo che si pensi che non siamo in grado di prendere un marcatore. Non ci facciamo condizionare dalla fretta, non ci piangiamo addosso ma non serve farsi dire bravi tanto per se poi quello che si fa non è consono con il progetto».