Costacurta: «La Juventus è tornata»

Costacurta ha commentato a caldo su Sky Sport la vittoria della Juve contro la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia

JUVE FIORENTINA – «La Juve mi ha convinto. La Fiorentina è sempre difficile da affrontare. Prima del gol aveva avuto un paio di occasioni per passare in vantaggio la Juve. La finale è meritata».

FINALE CON L’INTER – «Mi aspetto una partita come a Torino, ma non credo partirà così forte. Vorrà dimostrare di essere tornata. Secondo me la Juve è tornata».

