Coventry-Roma: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al St George’s Park l’incontro amichevole Coventry-Roma: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al St George’s Park di Burton va in scena la partita amichevole Coventry-Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Coventry (4-4-2): Dovin; Van Ewijk, Latibeaudiere, Binks, Bidwell; Eccles, Budoni, Palmer, Sakamoto; Mason-Clark, Tavares. Allenatore: Robins.

Roma (4-3-3): Svilar; Buba Aboubacar, Mancini, N’Dicka, Angeliño; Bove, Cristante, Pellegrini; Solbakken, Dybala, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

Orario e dove vederla in tv

Coventry-Roma si gioca alle ore 18:00 di martedì 6 agosto. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.