«Ti sei dovuto ritirare per...» la battuta di CR7 a Szczesny e la stoccata alla Juve - VIDEO

La stoccata di CR7 con Szczesny alla Juve: ecco cosa ha detto Cristiano Ronaldo all’ex portiere bianconero

In occasione dell’incontro tra Polonia e Portogallo, c’è stato spazio per l’incontro tra Szczesny e Cristiano Ronaldo, compagni per tre stagioni nella Juve. CR7 ha voluto scherzare con l’estremo difensore, alla notizia della sua firma per il Barcellona.

🤣 "Has tenido que RETIRARTE para ir a un CLUB GRANDE". 🗣️ La broma de CRISTIANO RONALDO a SZCZESNY tras fichar por el BARÇA. Vía 'Łączy nas piłka (youtube)'. pic.twitter.com/iWAoxmyq3B — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 14, 2024

«Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club» le parole usate dal portoghese, che sicuramente non sono piaciute al web bianconero, nonostante fosse appunto una battuta.