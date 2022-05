Cragno: «Non abbiamo mollato e non molleremo. Serve personalità». Le dichiarazioni del portiere del Cagliari

Il portiere del Cagliari Alessio Cragno è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il risultato finale del match con la Salernitana.

FINALE – «Ci abbiamo creduto, non era facile. Noi abbiamo gestito bene la partita, i momenti. Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare. Abbiamo preso gol e ci siamo detti di non mollare».

PARTITA – «Sono partite toste in cui ci vuole tanta personalità, lo abbiamo dimostrato. A questo punto non possiamo rilassarci e pensare a quanto siamo stanchi».

AGOSTINI – «Ci ha detto che dobbiamo fare tutto ciò che sappiamo fare. La fortuna non è dalla nostra parte ma abbiamo dimostrato che non molliamo. Non molleremo».

TIFOSI – «La spinta l’avevamo anche oggi, abbiamo sentito i nostri tifosi»