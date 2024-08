Craig Shakespeare è morto: è stato il vice di RANIERI nel Leicester

È venuto a mancare Craig Shakespeare: l’ex vice allenatore del Leicester campione d’Inghilterra era malato da tempo

Il calcio inglese piange Craig Shakespeare. Il vice allenatore di Claudio Ranieri al Leicester, con cui ha conquistato la storica Premier League 2016, era in cerca da ottobre 2023 per un cancro. Ecco il messaggio di cordoglio della League Managers’ Association:

COMUNICATO – «È morto serenamente a casa circondato dalla sua famiglia. Anche se la sua famiglia è immensamente orgogliosa dei suoi successi calcistici sia come giocatore che come allenatore, per noi, la sua famiglia, sarà sempre principalmente un marito, padre, figlio, fratello e zio amorevole e amato”. La perdita è devastante per tutti noi e vorremmo chiedere che venga rispettata la privacy in questo momento così incredibilmente difficile, in cui piangiamo la perdita di una persona molto speciale»