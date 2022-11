Cremonese, Alvini: «Per quanto riguarda la riconferma vogliamo sfruttarla»

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato della conferma sulla panchina grigiorossa. Le dichiarazioni

Massimiliano Alvini, allenatore della Cremonese, ha parlato del suo futuro.

PAROLE – «Per quanto riguarda la riconferma vogliamo sfruttarla, sono contento e mi fa piacere, credo che insieme possiamo ancora fare qualcosa. È sicuramente gratificante per me, allenare la Cremonese vale tanto, questo va capito. Abbiamo un obiettivo e c’è tempo per ottenerlo, faremo di tutto. Il programma di queste settimane? Sarà un lavoro abbastanza lungo, cercheremo di lavorare giornalmente cercando di abbinare lavori fisici e lavori tecnici per farci ritrovare pronti, ma non sarà una nuova preparazione estiva».