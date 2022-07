Cremonese, Braida: «Mercato complicato, girano troppi pochi soldi al momento»

Ariedo Braida, consulente strategico della Cremonese, ha fatto il punto sul mercato del club lombardo: le sue parole

Ariedo Braida, in conferenza stampa, ha parlato così del mercato della Cremonese.

LE PAROLE – «In questo mercato girano pochissimi soldi, dai bilanci si può vedere che tutti perdono tantissimo. Il mercato è difficile, complicatissimo. Per qualsiasi operazione servono settimane, mesi e a volte rischi di non chiudere per via di impedimenti improvvisi. Ci sono anche pochi giocatori, soprattutto italiani».