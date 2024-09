Cremonese, Stroppa: «Il Cagliari merita di PIU’, il nostro OBIETTIVO per la Coppa Italia è QUESTO»

Le parole di Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari

Giovanni Stroppa, allenatore della Cremonese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari.

CAGLIARI – «Saranno ancora più determinati, cercheranno di esaltare le loro qualità. Ho visto tutta la partita contro il Napoli e hanno fatto una prestazione impressionante a livello tattico, tecnico e non solo, c’è stato un lavoro straordinario uomo su uomo. Hanno avuto parecchie occasioni e, a vedere i numeri, è incredibile che sia finita 0-4. Mi dispiace perché Nicola è stato mio compagno al Genoa e, oltre ad essere un allenatore eccezionale, è un amico. Non merita la classifica che ha in questo momento».

OTTAVI CONTRO LA JUVENTUS – «Noi vogliamo andare in campo per vincere, anche se è chiaro che affrontiamo una squadra importante e e di categoria superiore. È un impegno difficile che cercheremo di onorare al meglio facendo una prestazione di livello: andiamo sempre in campo per fare il massimo».