Cremonese-Venezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Zini andrà in scena il playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Allo Zini va in scena la finale d’andata dei playoff di Serie B tra Cremonese e Venezia. In palio l’ultimo posto per accedere in Serie A. In caso di pareggio al termine delle due sfide passerebbe il turno la squadra con il miglior piazzamento, ovvero i lagunari. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Antov; Vazquez, Coda. All. Stroppa.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Zampano; Pierini, Pohjanpalo. All. Vanoli.

Cremonese-Venezia: orario e dove vederla

Cremonese-Venezia gara delle ore 20:30 di giovedì 30 maggio, aprirà le finali playoff di Serie B. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 202) e su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.