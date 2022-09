Crisi energetica, arriva la proposta-provocatoria: tutti in campo di domenica alle 13.30. I dettagli

Il Corriere dello Sport ha lanciato una proposta provocatoria in merito alla questione della crisi energetica: ecco i dettagli

La crisi energetica rischia di impattare anche sul mondo del calcio: il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha già accorciato i tempi di illuminazione degli impianti ma non basta.

Il Corriere dello Sport ha lanciato una proposta provocatoria ovvero tutti in campo insieme alle 13.30 di domenica. Una proposta difficilmente attuabile per via del discorso televisivo, ma che potrebbe essere aggirato dividendo la Serie A in tre diversi orari: alle 12.30, alle 14.30 e alle 16.30, divise tra sabato, domenica e lunedì.