Roma, Cristante duro: «Questo punto non rappresenta niente». Le dichiarazioni del centrocampista giallorosso

Bryan Cristante ha parlato a DAZN dopo Sassuolo-Roma.

Le sue parole: «Eravamo venuti qui per vincere, dovevamo vincere. Non basta pareggiare all’ultimo. Questo punto non rappresenta niente. Non abbiamo perso ma non basta. Dobbiamo solo continuare a lavorare e vincere con più continuità. Ringraziamo i tifosi che sono fantastici da inizio stagione».