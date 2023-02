Cristiano Doni ricorda il ‘famoso’ Brescia Atalanta 3-3: «Mazzone cominciò ad insultarci a fine partita»

L’ex capitano dell’Atalanta Cristiano Doni ha raccontato il famoso 3-3 contro il Brescia: entrato nella storia per la corsa di Mazzone

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’ex capitano dell’Atalanta Cristiano Doni ha parlato del famoso derby del 2001/2002 contro il Brescia: con la famosa corsa di Carlo Mazzone sotto la curva nerazzurra.

LE PAROLE – «Ero appena stato sostituito e stavamo per vincere 1-3, ma in dieci minuti fanno il 3-3. Vediamo Carlo Mazzone passare davanti come un invasato, era completamente in trance. Quando è ritornato, passando dalla nostra panchina, ha cominciato ad insultarci. Cornuti e mazziati: compreso anche mister Vavassori».