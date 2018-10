Cristiano Ronaldo incontra Ferguson: «Mi ha insegnato tanto» – FOTO

Manchester United-Juventus: Cristiano Ronaldo incontra a fine partita il mentore Alex Ferguson, con cui scatta una foto. Ecco la dedica del portoghese all’allenatore che lo ha lanciato

Un ritorno vincente quello di Cristiano Ronaldo nello stadio che lo ha innalzato agli onori del calcio europeo: l’attaccante della Juventus, pur senza segnare, è stato a suo modo decisivo ieri contro il Manchester United in Champions League. Certo, il portoghese è ancora a secco nella competizione dopo tre giornate (di cui una però non giocata per squalifica), ma in ogni caso con la Juve a punteggio pieno e in pratica ad un passo dalla qualificazione matematica agli ottavi di finale, c’è tempo e modo per sorridere ed anche per rivedere qualche vecchio amico.

Come Sir Alex Ferguson, ex allenatore e leggenda di casa United, ieri in tribuna per assistere alla partita. Al termine della gara CR7 ha avuto modo di incontrare il tecnico che lo ha lanciato ai massimi livelli e scattare con lui una foto con dedicata postata su tutti i social: «Un grandissimo allenatore e soprattutto un uomo meraviglioso che mi ha insegnato tantissime cose dentro e fuori dal campo. È bello vederti in forma, boss!». Bei ricordi.