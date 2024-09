Cristiano Ronaldo INFINITO: entra al 45′ e fa 901 in carriera contro la Scozia. I NUMERI da record del portoghese

Cristiano Ronaldo è INFINITO: il numero 7 entra al 45′ e fa 901 in carriera contro la Scozia. I NUMERI da record del portoghese

Se l’Europeo aveva fatto pensare a qualcuno che l’ex Real Madrid, Juve e United, Cristiano Ronaldo fosse veramente un calciatore non più determinante in Europa è stato smentito. CR7 ha nuovamente lavorato duro ed è tornato nella nuova stagione più in forma della precedente.

Senza contare i gol l’Al Nassr, (4 in 4 partite ndr), il fenomeno portoghese ha segnato la rete numero 900 in carriera in Portogallo-Croazia e stasera, partito dalla panchina e entrato al 45′, ha realizzato la 901, regalando la vittoria contro la Scozia. Una dimostrazione chiara che il fenomeno non intende mollare il traguardo dei 1.000. Il 39enne non vuole saperne di abdicare e continua a giocare con la stessa fame di un ragazzo.